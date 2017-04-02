借提墜谷亡男屍吊掛下山 檢方：查死因 釐清人員責任
埔里鎮關刀山發現疑似失蹤的黃姓嫌犯屍體，2日以直升機吊掛下山；南投地檢署主任檢察官王銘裕表示，將待檢察官相驗，確認死者身分、查明死亡原因，並釐清相關人員責任歸屬。
王銘裕指出，承辦檢察官指揮刑事局偵6大隊，於2月23日上午提訊黃嫌後，帶同外出查尋黃所稱在工寮藏匿的槍彈，承辦人並表示將於同日下午3、4時，提還黃嫌，同日晚間，承辦人來電告知檢察官，黃嫌滑落山坡，卡在山坡中無從脫困，且因山坡陡峭，已電請埔里警分局員警、消防隊搜救。
承辦檢察官再於同日晚間至翌（24）日，多次聯繫承辦人，均回報還在搜救中；至24日中午12時許，檢察官連繫承辦人，回報經初步完整搜尋黃嫌滑落山坡，均未尋獲黃嫌本人。
嗣後，偵6大隊持續規畫山區搜尋任務，（第2次於2月27日至3月1日，共計3天2夜、動員17名人力搜尋；第3次於3月11日至3月13日，共計3天2夜、動員13名人力搜尋），又根據黃嫌經常聯絡對象及親友，連日進行多次查訪、搜尋，仍無從獲知黃嫌任何線索或下落。
3月30日上午9時32分，承辦人來電回報，偵6大隊委請協助搜尋的山青，於黃嫌滑落點往溪谷、鳥踏坑橋方向，尚需步行崎嶇山路約1公里的河谷處，發現1具遺體；經初步研判，雖遺體有腐爛，然因戴有腳鐐，無從排除是黃嫌的可能。
4月2日下午4時，屍體以直升機吊掛下山，將請黃嫌的家屬初步指認、製作筆錄後，由檢察官相驗，檢察官將於確認死者身分、死因後，釐清死者死亡經過，及相關人員責任。
(中時)
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