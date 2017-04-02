Kid突po放閃照 網猜準備公布「好消息」

Kid認戀後相當低調，今天難得放閃，竟po女友獨照，閃瞎一大票人。(取材自林柏昇Kid臉書)

藝人Kid(林柏昇)與許維恩傳緋聞多年，遲遲不肯正面回應，直到去年女方終於在臉書認愛，兩人交往以來感情相當穩定，廣受粉絲祝福，然Kid在戀情公開後，選擇維持低調，今天突然放閃，相當簡單的一張照片，卻讓網友直呼措手不及、眼睛快瞎，笑稱「是在閃幾點的啦」。

許維恩與Kid傳緋聞多年，直到去年才正式認了戀愛ing。(中時資料照片)

Kid與許維恩愛得穩定，兩人認戀後沒有也沒空放閃，都忙於工作，Kid更因要錄《綜藝玩很大》，時常在外奔波，目前更因錄節目而跑到澳洲，不能陪在女友身旁，但他今天難得曬恩愛，在臉書貼出女友的美照，此外沒多解釋什麼，僅標籤了許維恩，突如其來的舉動讓粉絲好驚喜，拱著要兩人快點嫁娶，更猜測「要公佈好消息了嗎」，而照片中許維恩貌似坐在機艙中，粉絲紛紛猜測是「愛相隨」，許維恩要飛去澳洲找男友啦！

(中時電子報)