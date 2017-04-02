老翁縱火燒死6口 親家母討喪葬費敗訴

68歲陳姓老翁多年前再婚，卻因此與31歲兒子反目，2013年11月陳翁在自家引爆瓦斯，造成包含自己、兒子、媳婦及孫子、孫女連同媳婦腹中胎兒5屍6命悲劇，親家母不滿向陳家長女追討149萬喪葬費，新北地院審理後認為，長女已支付118萬元，判決親家母敗訴。全案可上訴。

判決指出，已退休陳姓男子的元配10年前罹癌過世，他與兒子、媳婦和2個小孫子住在北市一棟透天厝，三代同堂的和樂時光，卻在陳翁娶了柬埔寨新娘變調，父子爭執不斷，陳翁雖將柬埔寨妻子送回國，仍怒嗆「再吵就放火燒全家。」不料就在2013年11月8日晚，陳男在與兒子爭吵後放火引爆瓦斯，釀成5屍6命悲劇。

陳男的親家母向新北地院提告，要求陳男長女負責喪葬費，法官審理後認為，長女依法繼承弟弟遺產，應負擔弟弟喪葬費用，但長女已給親家母118萬餘元作為喪葬費支出，另親家母繼承兩小孩遺產，自然也須負責兩小孩後事，因此判親家母敗訴。全案可上訴。

(中時)