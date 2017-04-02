智慧手機時代 新電視節目考驗戀愛關係
一種前所未見的新電視節目模式，正準備闖進觀眾腦袋和私人生活中。
法新社報導，允許情侶互相窺探對方手機的義大利電視遊戲節目和透過駭客監視可能約會對象的西班牙約會節目，都在法國坎城電視節（MIPTV）亮相。
這些都是新世代電視節目編排的一部分，分析師表示，這類節目透過科技，讓內容更加引人入勝。
「The Phone Secrets」給予參賽者完整取得伴侶手機訊息和社群媒體帳號的管道，能在重重考驗中隱藏最少秘密的伴侶，就能獲得勝利。
「Hacked Love」製作人宣稱，有6成的人第1次約會都會撒謊。
為了扭轉這個現象，他們僱用駭客調查參賽者的過去，再將謊言和可能使人尷尬的資訊透露給約會對象，並透過現場直播。這個節目今年稍後將在西班牙播出。
以色列新遊戲節目「Contacts」甚至以更精心安排的方式，來考驗人際關係。
那些參加流行文化測驗的參賽者，必須從手機聯絡名單挑出回答問題的對象，即便參賽者自己知道解答。
假如聯絡人答錯了，參賽者就輸掉比賽。（譯者：中央社劉文瑜）1060402
(中央社)
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