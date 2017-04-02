洪心騏優質先發制象 黃甘霖：眼裡有殺氣
統一獅代總教練黃甘霖上任後，希望多給年輕球員機會，23歲洪心騏加入職棒後態度獲高度肯定，今年開季就搶進先發輪值，今天（2日）初先發也繳出6局失2分好投，拿下勝投和單場MVP，黃甘霖笑說：「他等這天應該等很久了。」
洪心騏去年加盟獅隊後，僅在季末於一軍後援出賽1場，年底他在冬季聯盟表現不俗，熱身賽也投出不錯表現，替自己爭取到一軍先發機會，黃甘霖說：「去年冬盟看他的表現，就覺得他是可以栽培的先發。」
除了能力之外，黃甘霖更肯定他的態度，「他跟（林）子崴的態度100分，只要態度有出來就可以證明一切。」
就黃甘霖的觀察，洪心騏也是很聰明的投手，生涯初先發就能壓制兄弟打線，黃甘霖說：「他有用智慧去投球，原本他是第5號先發，前幾場比賽他就會去了解對方打者的習性。」至於能繳出好投的關鍵，黃甘霖笑說：「今天沒看到他眼睛裡殺氣嗎？」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。