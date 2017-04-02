洪心騏優質先發制象 黃甘霖：眼裡有殺氣

洪心騏優質先發奪生涯首勝。（統一獅提供）

統一獅代總教練黃甘霖上任後，希望多給年輕球員機會，23歲洪心騏加入職棒後態度獲高度肯定，今年開季就搶進先發輪值，今天（2日）初先發也繳出6局失2分好投，拿下勝投和單場MVP，黃甘霖笑說：「他等這天應該等很久了。」

洪心騏去年加盟獅隊後，僅在季末於一軍後援出賽1場，年底他在冬季聯盟表現不俗，熱身賽也投出不錯表現，替自己爭取到一軍先發機會，黃甘霖說：「去年冬盟看他的表現，就覺得他是可以栽培的先發。」

除了能力之外，黃甘霖更肯定他的態度，「他跟（林）子崴的態度100分，只要態度有出來就可以證明一切。」

就黃甘霖的觀察，洪心騏也是很聰明的投手，生涯初先發就能壓制兄弟打線，黃甘霖說：「他有用智慧去投球，原本他是第5號先發，前幾場比賽他就會去了解對方打者的習性。」至於能繳出好投的關鍵，黃甘霖笑說：「今天沒看到他眼睛裡殺氣嗎？」

(中時電子報)