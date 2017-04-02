高雄六龜二坡地區火燒山 燃燒逾8小時仍未滅

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高市六龜區新威里二坡地區今天下午2點40分發生火燒山，消防局六龜消防分隊接獲報案後，出動20多名人力前往滅火，火勢延燒至晚間10點30分仍未撲滅，所幸附近沒有民宅，未傳出人員受困，警消在火場周遭開闢防火線漏夜警戒，防範火勢蔓延。

六龜消防分隊表示，3月31日同一地區發生火燒山，因大雨來襲自然熄滅，可能林木餘火未熄，今天下午再傳出火燒山，火勢從白天延燒至深夜尚未撲滅。

消防人員表示，新威山區3天內發生2次大火，延燒面積涉及國有林班地，因現場都是山林，救火十分困難，目前雖然火勢已經控制，但消防人員仍在外圍闢防火線，並加派水車警戒圍堵火勢，防範火勢向外蔓延，至於起火原因，將待火勢撲滅後再進行調查。

(中時)