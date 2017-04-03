比南義更南義 義大利西西里的最有味小鎮
在西西里島，帕勒摩(Palermo)是第一大城，它曾經是文豪哥德口中讚許的「世界上最美的伊斯蘭城市」；如今，百萬人口居住、車流不斷，見證著地中海最大島嶼的繁華。而除了走訪首府，想體驗最南義的文化的方式莫過於走訪一趟各地小鎮，陶爾米納(Taormina)能眺望歐洲最高活火山、湛藍海岸線；恩納(Enna) 則是島嶼的「臉」，也是少數會下雪的城市，在小鎮街頭遇見南義風情。
►陶爾米納 教人最想念的山城
沿山勢層層建造的陶爾米納，環山面海，曾歷經希臘、羅馬帝國時期殖民，至今保存有公元前建造的千年古希臘劇院。而城內的石磚街道蜿蜒，兩旁建築物並不高，一如南義的建築風格，石灰岩壁搭有磚紅屋瓦，且每個轉彎都有著不同風情。
可能是牆面上懸掛的花草、太陽彩繪，或是飾有月亮吊燈的小巷弄，陶爾米納風光明媚，同時還能眺望地中海海岸線，與埃特納火山(Mount Etna)終年積雪山頂。當然，這般景緻不只教人想念的熱門蜜月景點，也是法國導演盧貝松的經典電影《碧海藍天》拍攝場景。
►登上島嶼中心 慵懶的恩納山城
在西西里島最為人知的「三曲腿」標誌，各別指向島上的不同城市；其中「人臉」代表的就是恩納(Enna)，不只是座位於西西里正中心點的小鎮，海拔1,000公尺，也是當地少數冬季會下雪的城市。
西西里島最中心的地標設於恩納城南，懸崖旁還有處教堂；城北則有座倫巴第城堡(Castello di Lombardia)，是南義最古老的城牆之一，居高臨下能眺望西西里內陸綠地，也能望見整座恩納的鄉村風貌。
►跨海三橋 串連西西里的美麗傳說
沿海城市敘拉古(Syracuse)歷史逾2,500年，過去是地中海上重地之一，豐富的文化背景在希臘時期也一度與雅典齊名，至今已被列為聯合國世界遺產。其中以跨海三橋連結的舊城區歐堤嘉 (Ortigia)，曾被羅馬政治家西塞羅稱為是「羅馬最偉大、最美的城市」，也是義大利浪漫電影《真愛伴我行》取景畫面。
奧提伽說大不大，說小不小，但步行卻是最能體會美麗傳說的方式，阿特米斯大噴泉(fontana di artemide)、敘拉古大教堂(Duomo di Siracusa)廣場圍繞華麗中世紀建築群，巴洛克式教堂內保存有建於5世紀柱身；亦能穿梭巷弄中，探訪特色小店與餐廳。
(中時電子報)
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