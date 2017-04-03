《時來運轉》MLB開打 大都會、國民首戰開紅盤？

大都會開幕戰派出「雷神索爾」辛德加先發。(美聯社資料照)

台北時間4月4日美國職棒大聯盟（MLB）全天將有12場比賽分頭進行，國聯東區四支球隊率先在凌晨1點05分起捉對廝殺，對大聯盟賽事有興趣的玩家們，可以參考台灣運彩官網上的最新訊息，選擇各自有把握的場次，在新球季一開始就來試試運氣！

去年搶下國聯季後賽外卡資格的大都會隊將在紐約主場迎戰亞特蘭大勇士隊，大都會主場開幕戰自然是推出陣中王牌先發「雷神索爾」辛德加（Noah Syndergaard）登板迎敵，勇士則以剛參加過WBC賽事、狀況不錯的泰倫（Julio Teheran）來打頭陣。

辛德加快速球的均速目前在全聯盟排名第一，他去年球季前10次先發的ERA(自責分率)是極為搶眼的1.87，而全季累計30次先發，戰績是14勝9敗、自責分率2.60；他是大都會新秀投手中的佼佼者，主隊為求旗開得勝，只需辛德加維持他在熱身賽的水準，過關應在意料之中。

比較有趣的觀察點是：大都會是讓分的隊伍，陣中幾名長打高手如塞斯佩迪斯（Y.Cespedes）、葛蘭德生（C.Granderson）、杜達（L.Duda）和布魯斯（J.Bruce），能從勇士隊投手群手上敲出幾發全壘打？此役大都會應可過盤，但未必會是大比分勝出。

國民隊先發投手「天才小史」史崔斯柏格。(美聯社資料照)

前皇家投手沃奎茲(右)季外加盟馬林魚。(美聯社資料照)

國東另一戰國民隊在華府對馬林魚，「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）取代右手食指不適的賽揚獎得主薛爾瑟擔綱開幕先發，馬林魚則把首戰任務交給擁有世界大賽冠軍戒指的新隊友沃奎茲（Edinson Volquez）。

沃奎茲前二季雖然效力於美聯中區的皇家隊，但昔日在紅人、教士和道奇登板的經驗，讓他對國聯的比賽並不陌生，相對的，國民隊打者當然也熟悉他的投球習性。

與大都會同為主場作戰，國民隊也是讓分的一方，主炮手哈波（Bryce Harper）去年24轟、86打點的成績，明顯不如前一季（42轟、99打點），且全季平均打擊率不到0.250，今年他能否重演2015年MVP的身手？此役應可一窺端倪。預料國民將以大分差距闖過頭關。

(中時電子報)