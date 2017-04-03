西門町青少年鬥毆 少年燃信號彈被捕

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王姓少年燃放信號彈，大量火花煙霧冒出，民眾一度誤為附近獨派團體火攻捷運站。（翻攝）

警方查獲信號彈及甩棍。（翻攝）

一名張姓女子昨天傍晚7時許，與友人至台北市中華路錢櫃唱歌酒醉，同行16歲王姓少年電召張女的林姓男友趕來載人遭拒，2人爆發口角互嗆，林男一怒之下，邀來7、8名男子殺至中華路找王男理論，雙方大打出手。

混亂中，王姓少年竟點燃一顆信號彈示威，剎那間火花四射。由於當時附近正有獨派團體舉辦的活動，一度讓民眾誤以為是獨派成員縱火燒捷運站，從遠處拍下影像並上傳網路，造成一場誤會。

所幸警方火速到場排解，釐清案情後證實是誤傳，與獨派團體無關，並將涉案王姓少年等多人帶回查辦。

(中時)