不爽法籍網友要返國 女子竟告性侵想留人

36歲的法國籍男子羅賓，今年初來台灣考察室內設計投資環境，透過臉書認識一名想學法文的女姓上班族，兩人互有好感。日前羅賓帶這名OL到他位在台北市康定路上的辦公室兼住處，兩人乾柴烈火，發生數次性關係。未料，羅賓上月底簽證到期必須返國，但OL卻認為他始亂終棄，氣得前往警局提告妨害性自主。警方循線找到羅賓，他坦承與OL發生性關係，但是兩情相悅，並無強迫她意願。

警方調閱監視器畫面也發現，OL每次和羅賓牽手走進住處，離去時，衣著正常並無異狀，認為羅賓所言屬實；此外，警方還發現OL有輕微躁鬱症，研判她可能是不耐情人離去，想透過提告留住他。警方最後仍將羅賓依妨害性自主罪嫌送辦。

(中時)