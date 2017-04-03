川習會搏感情 川普高球外交派不上用場

美國總統川普周末最愛打小白球，高爾夫球也是他與其他世界袖建立交情的重要工具，但是川普6至7日與中國國家主席習近平在佛州俱樂部會面時，這回高球外交可能派不上用場。

有線電視新聞網（CNN）報導，川普將在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的馬阿拉哥俱樂部（Mar-a-Lago）接待習近平，但若猜測兩人會到附近川普私有的高球場以球會友，恐怕期待會落空。

習近平是個足球迷，沒聽說愛打高爾夫，而且還在中國大陸對高球運動宣戰。他五年多前執政以來，政府已關閉數十家高球場，而且禁止中國共產黨的8800萬黨員打高爾夫。

「遭禁止的運動：高爾夫與中國夢」（The Forbidden Game: Golf and the Chinese Dream）一書的作者華希本（Dan Washburn）說：「對習近平而言，高爾夫在國內是個很敏感的議題。」

他又說：「它是貪腐的象徵，而習近平致力打擊貪腐。它也代表習近平就任主席以來打擊的許多事情，因此很難想像中國政府近期之內會公開接受此項運動。」

CNN指出，川普因愛打高爾夫而遭到不少批評，加上習近平對這種運動興趣不大，意味兩人得要另找個建立交情的方式，可能要在視覺上能夠吸引人，而又不會太費體力。

由於日本首相安倍晉三2月造訪佛州時，曾和川普打了兩輪高爾夫，雙方的高球外交很上鏡頭，加上日本是中國的歷史對頭，使得找出替代高爾夫的適合運動更形迫切。

川普也許可以由前總統尼克森（Richard Nixon）的書中找靈感。尼克森當年邀請中國桌球隊訪美進行表演賽，最後促成美中兩國建交。

CNN開玩笑說，川普也許該收起他的高球桿，清清乒乓球拍上的灰塵了。1060402

(中央社)