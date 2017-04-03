MLB》3年6000萬美金 紅雀莫里納成最貴捕手
紅雀隊在開幕日當天宣布與鐵捕莫里納(Yadier Molina)續約，價碼是3年6000萬美金，這使他超越巨人隊波西(Buster Posey)成為聯盟平均年薪最高的捕手。這個合約自明年開始生效，莫里納將在今年7月屆滿35歲。
莫里納生涯13季都在紅雀，連續獲得8季金手套肯定，是隊上靈魂人物，他前一個5年7500萬美金的合約還包含不可交易條款。莫里納除了幫紅雀隊兩度稱霸世界大賽，今年棒球經典賽他第4度效力波多黎各國家隊，獲得第2座亞軍。
莫里納原本希望能簽到4年合約，紅雀只提出2年，最後以3年成交。莫里納上季打擊率突破3成，雖然年齡稍長，但他在本壘板後方的豐富經驗值得信賴。若是以合約總值來說，巨人隊波西仍是聯盟身價最高的捕手，波西有8年1.6億美金的保證合約，今年起的年薪更高達2140萬美金。
(中時電子報)
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