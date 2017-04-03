渣打銀行與台灣大車隊獨家合作使用Apple Pay綁渣打信用卡最高享35％刷卡金回饋

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真使用Apple Pay支付台灣大車隊車資。圖：業者提供

台灣大車隊與渣打銀行合作案在計程車車身貼上文宣。圖：業者提供

渣打國際商業銀行與台灣大車隊獨家合作，搭配甫上市的Apple Pay，即日起至2017年6月30日止，推出使用Apple Pay綁定渣打信用卡並搭配支付台灣大車隊計程車車資，每筆消費皆享優惠，搭配一般消費加碼回饋最高35％。

渣打信用卡持卡人使用Apple Pay綁定渣打信用卡成功付款且完成登錄，單筆消費金額達250元(含) 以上，即享25％刷卡金回饋，另使用Apple Pay綁定渣打信用卡支付台灣大車隊計程車車資且完成登錄，每筆消費皆加碼回饋10％刷卡金。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，很榮幸能成為首波提供客戶使用Apple Pay的唯一外商銀行，也為本行致力於提供客戶優質數位金融服務寫下重要的里程碑。相信數位金融科技將改變客戶的生活型態，因此未來也將不斷升級數位化金融服務。

她繼續表示，根據調查顯示，在民眾使用行動支付完成的消費行為統計，飲食與交通即佔了最大宗，本行獨家與台灣大車隊合作Apple Pay 行動支付，希望帶給客戶更便利、優惠的行動體驗。

台灣大車隊總經理李瓊淑表示，大車隊一直致力於台灣計程車產業的升級與科技化，這次成為全球唯一在計程車上可以使用Apple Pay的業者，公司感到相當榮幸，也希望透過與Apple Pay及渣打國際商業銀行，三方共同合作與努力，創造計程車運輸行動支付的新里程碑，一起提昇服務品質，實現對乘客的承諾。

這項活動正附卡新增消費合併計算，同一信用卡歸戶每月回饋上限為100元刷卡金。正附卡新增消費合併計算，同一信用卡歸戶每月回饋上限為250元刷卡金。本活動為登錄制，活動期間可至渣打網站完成活動資格登錄方為有效。

(工商)