台南新光三越遊客 遭人持剪刀劃傷後頸

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台南1名疑似有精神疾病的女子，昨天傍晚在新光三越中山店持剪刀劃傷1名女遊客的後頸，警方獲報後趕往逮捕，強制送醫，且通知她的家人到醫院。

台南市警局第五分局昨晚5時許獲報，36歲邱姓女遊客在新光三越2樓遭人從後方以剪刀劃傷頸部，長度約10公分，被送醫包紮。

警方調閱監視器，發現涉嫌傷人的女子，還在新光三越中山店12樓閒逛，立刻趕往逮捕，警方還在她的包包起出剪刀。

警方初步調查，遭逮捕的38歲柯姓女子，疑有精神疾病，曾有就診記錄；警方先將她送往衛福部台南醫院就診，且在昨晚11時許找到她的家人。

警方說，被劃傷的女遊客已提出傷害告訴，柯女是否得強制收容治療，得視醫師評估。1060403

(中央社)