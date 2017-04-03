NBA》羅斯又傷了! 剩餘球季報銷

尼克隊羅斯的膝傷最後還是找上門了。(美聯社資料照)

季末正在擺爛的尼克隊又有了麻煩，先發控衛羅斯被診斷出左膝半月板撕裂，剩餘球季確定報銷。羅斯前幾日傳出左膝痠痛，缺陣了兩場比賽，儘管他大半個球季都很健康，但季末還是逃不過最要命的膝傷。

羅斯生涯數度因右膝半月板撕裂而長期缺陣，他2012-13球季因左膝前十字韌帶受傷休養了整季，隔年傷癒回歸後只打10場比賽又因右膝受傷而提前報銷。羅斯這次受傷的是左膝半月板，足見他兩膝都已傷痕累累，他自2010-11拿下年度MVP之後再也沒打過完整的球季。

羅斯本季18.0分、投籃命中率47.1%都是傷癒以來最佳，他季外將首度成為自由球員，這對他的前途是嚴重的衝擊。根據「沃神」報導，尼克球團有些錯愕，這是羅斯第4次膝蓋動刀，術後須休養6至8周，他今夏恐怕難以續留尼克了。

(中時電子報)