大甲媽 回鑾
大甲媽祖丁酉年遶境進香本預計2日回鑾安座，但鑾轎一直到3日過午夜12時仍未進廟門，一直延到1點才入門安座，由行政院長林全、鎮瀾宮董事長顏清標在街上迎接大甲媽祖鑾轎，扶轎進鎮瀾宮廟門。
大甲媽祖鑾轎下午進大甲市區後，就在大街大街小巷繞行，各處商家在路旁擺上香案迎接，並燃放鞭炮歡迎，大甲市區到處鞭炮聲隆隆、煙硝瀰漫，好不熱鬧，信徒也排隊跪在地上，等著鑽轎腳，期盼平安順利。
行政院長林全、鎮瀾宮董事長顏清標等人在3日凌晨1點扶轎到達鎮瀾宮，現場鞭炮聲及煙火四起，並隨即進行安座儀式，成千上萬信徒將廟殿內外擠得水洩不通，並合十參拜，3尊媽祖神像隨著「進喔！進喔！」的口號聲及鑼鼓聲中，依序供奉於神龕，結束了這一年一度的大甲媽祖遶境進香活動。
(中時)
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