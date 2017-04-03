結束9天8夜的遶境行程，台中大甲媽祖預計2日回鑾安座，但鑾轎一直到3日過午夜12時仍未進廟門，行政院長林全（右2）、鎮瀾宮董事長顏清標（左一）在街上迎接大甲媽祖鑾轎。（黃國峰攝）

台中大甲媽祖2日回鑾安座，各地陣頭熱鬧迎接。（黃國峰攝）

各地團體遊行大甲街頭熱鬧迎接。（黃國峰攝）

各地團體遊行大甲街頭熱鬧迎接，連嘻哈搖滾樂團都有。（黃國峰攝）

晚間大甲媽遊行大甲街頭，信徒搶鑽轎腳。（黃國峰攝）

各地陣頭、團體前來接駕，廟埕廣場萬頭鑽動，寸步難行。（黃國峰攝）

各地陣頭燃放鞭炮歡迎，刺耳噪音讓民眾轉身、摀耳朵。（黃國峰攝）

各地陣頭燃放鞭炮歡迎，大甲街頭火星四射、炮聲刺耳、煙霧瀰漫。（黃國峰攝）

有陣頭燃放鞭炮歡迎，讓信徒爭相走避。（黃國峰攝）

台中大甲媽祖預計2日回鑾安座，但鑾轎一直到3日過午夜12時仍未進廟門，廟內信徒個個引頸企盼。（黃國峰攝）

大甲媽祖丁酉年遶境進香本預計2日回鑾安座，但鑾轎一直到3日過午夜12時仍未進廟門，一直延到1點才入門安座，由行政院長林全、鎮瀾宮董事長顏清標在街上迎接大甲媽祖鑾轎，扶轎進鎮瀾宮廟門。

大甲媽祖鑾轎下午進大甲市區後，就在大街大街小巷繞行，各處商家在路旁擺上香案迎接，並燃放鞭炮歡迎，大甲市區到處鞭炮聲隆隆、煙硝瀰漫，好不熱鬧，信徒也排隊跪在地上，等著鑽轎腳，期盼平安順利。

行政院長林全、鎮瀾宮董事長顏清標等人在3日凌晨1點扶轎到達鎮瀾宮，現場鞭炮聲及煙火四起，並隨即進行安座儀式，成千上萬信徒將廟殿內外擠得水洩不通，並合十參拜，3尊媽祖神像隨著「進喔！進喔！」的口號聲及鑼鼓聲中，依序供奉於神龕，結束了這一年一度的大甲媽祖遶境進香活動。

(中時)