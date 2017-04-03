大甲媽回來了 9天8夜遶境落幕

行政院長林全進行接駕，現場萬頭鑽動。（陳淑娥攝）

鎮瀾宮董事長顏清標、行政院長林全等人恭迎大甲媽祖回鑾安座。（陳淑娥攝）

大甲媽回鑾安座，信眾爭摸神像。（陳淑娥攝）

「大甲媽回來了！」大甲媽祖2日深夜在數十萬民眾簇擁下，由鎮瀾宮董事長顏清標、行政院長林全進行接駕，以接力方式恭請媽祖回神龕安座，大批虔誠信徒擠爆廟殿內外，有人雙手合十、有人搶摸鑾轎及神像，現場掀起一波波高潮完成安座儀式，為大甲媽祖9天8夜遶境行程畫下圓滿句點。

昨天鎮瀾宮舉行媽祖安座典禮，由顏清標、林全、副市長林陵三、立委顏寬恒、徐永明及議員顏莉敏等出席大典。

顏清標表示，大甲媽已完成回鑾安座大典，感謝沿途提供點心的聖賢大德，媽祖一定會保佑做生意賺大錢、身體健康，媽祖幫助貧困的人改善生活，不管生病疼痛或經濟，從開鑼到現在湧入難以計數的人潮，相信行政院長以後也會重視宗教信仰，國泰民安、風調雨順，台灣人能夠出頭天。

林全指出，媽祖遶境最後一個階段回鑾安座，讓大家非常的興奮，大甲媽遶境不但是台灣宗教界的大事，也受到國際的矚目，媽祖走了350公里，從台中、彰化、雲林到嘉義，行腳者一步一步跟著媽祖行走，所到之處萬人空巷，大家把自己的熱情對媽祖的感激表露出來，令自己非常感動，而遶境活動展現出台灣民族富有的慈悲、關懷及互相互助的精神，讓台灣更多的大眾感受到媽祖的照顧，在媽祖的庇佑下，看到台灣更好的發展。

大甲媽神轎隊伍浩浩蕩蕩、延綿不絕進入大甲城，鞭炮聲不絕於耳、煙火燦空奪目，大批善男信女夾道恭迎媽祖，有人搶摸鑾轎、稜轎腳祈求家人平安，有人虔誠地雙手合十、跪地參拜向媽祖傾訴煩惱，將大甲街道擠得水洩不通，工作人員沿途大喊「拜就好，不要摸！」還有信徒因來不及稜轎腳，淚水在眼中不停地打轉。

「進喔，進喔！」信徒為了搶摸鑾轎及神像而提早卡位，廟殿內外早已人山人海，當哨角、鐘鼓齊鳴之際，媽祖鑾轎緩緩進入鎮瀾宮殿內，現場氣氛High到最高點，林全晚間出席安座大典，與顏清標等人將正、副爐媽、湄洲媽等神像請出鑾轎，以接力方式安放在神案上，並恭請媽祖回神龕完成安座儀式，為9天8夜遶境行程畫下圓滿句點。

(中時)