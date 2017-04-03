MLB新球季登場 賭盤看好小熊衛冕成功

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美國職棒大聯盟（MLB）2017年新球季今天正式登場，去年打破魔咒贏得世界大賽冠軍的芝加哥小熊，被賭盤押注將成為近40年僅第3支能夠連莊霸業的球隊。

「賭城」拉斯維加斯賭盤喜歡看到小熊成功衛冕，有些賭盤為小熊開出2賠7的賠率；其他被看好有爭冠希望的包括克里夫蘭印地安人、波士頓紅襪及洛杉磯道奇等隊。

美聯社報導，拉斯維加斯西門博彩公司（Westgate）賭盤主管柯奈蓋（Jay Kornegay）提到小熊時表示：「這支隊伍是為長遠的未來而打造，有能力成為未來數年的勁旅。我不是說小熊隊已建立王朝，但看起來小熊就是很有希望。」

小熊今天在開幕戰將對上聖路易紅雀。

美國博彩協會（American Gaming Association）預估，今年大聯盟運彩市場規模為3650萬美元，不過其中多數透過海外網站與賭盤非法投注。

賭城的運彩賭客向來青睞小熊，過去即使看起來無望闖進世界大賽，他們也願意押小熊一把。

美高梅國際度假集團（MGM Resorts International）開出小熊的賠率是1賠3，押在小熊的彩券數量幾乎是第2名印地安人的兩倍。

凱撒皇宮賭場（Caesars Palace）目前收到1700張彩券押小熊，1200張押印地安人，道奇約800張。

拉斯維加斯永利賭場（Wynn Las Vegas）預測，新球季小熊將贏得96場比賽，印地安人94場，紅襪92場。1060403

(中央社)