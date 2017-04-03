新球季奪冠熱門？ 賭城賠率精算師看好...

小熊隊被看好有機會連霸。（美聯社資料照）

大聯盟新球季台灣時間3日揭開序幕，去年打破魔咒世界大賽封王的芝加哥小熊隊，被美國拉斯維加斯賭城賠率精算師(oddsmakers)看好連霸，不過小熊迷別高興太早，因為波士頓紅襪同樣被視為是奪冠大熱門。

看好小熊隊成為近40年來第3支連霸隊伍並非空穴來風，拉斯維加斯西城賭場( Westgate Las Vegas SuperBook)總監康尼格(Jay Kornegay)說，「這支隊伍並非炒短線而是長期培養，足以當好幾年的強隊。並非會形成王朝，但看起來是有這可能。」

小熊隊被看好有機會連霸。（美聯社資料照）

即便去年小熊還未封王，這支隊伍就是賭城賭客的最愛，人們喜愛對它們下注，其次是印地安人隊，道奇、紅襪也各有支持者。拉斯維加斯永利賭場酒店(Wynn Las Vegas)首席賠率精算師阿維洛（Johnny Avello）就表示，紅襪在普萊斯（David Price）放入傷兵名單前的確被看好，「小熊則是依舊如去年強勢，甚至更強，沒有理由不看好。」

今年紅襪補進左投塞爾，實力有增無減。（美聯社資料照）

紅襪新球季雖然少了「精神領袖」歐提茲（David Ortiz），但季外補進強投塞爾（Chris Sale），與波塞洛（Rick Porcello）、普萊斯兩大賽揚獎強投組成豪華先發輪值，搭配紅襪原本就整齊的先發陣容，絕對有爭冠本錢。

(中時電子報)