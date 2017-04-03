三芝祖厝屋頂塌陷破大洞 李登輝有錢竟不修！
前總統李登輝在三芝的祖厝曾經風光一時，但隨著他卸任，遊客已變少，如今的祖厝左側屋頂竟整個塌掉破一個大洞，正廳的牆壁也裂了一大道裂縫，以李登輝的經濟狀況，居然會任其祖厝毀損！
李登輝的祖厝「源興居」，位在新北市三芝區埔坪里埔頭坑，李登輝在總統任內，很多遊客湧到祖厝看他的出生地，還稱讚這兒好風好水，如今它卻成這副模樣，屋頂的大洞看來已有一段時間，卻未整修。
李家祖厝右側護龍仍有人居住，裝了鐵門、鐵窗，保存良好，左護龍則整個塌掉，堆滿廢棄物。由於遊客不多，兩側賣土產的小販沒什麼生意，有的甚至還拉下鐵門貼上招租紅條。
而看來樸素的正廳依舊掛著以李登輝和蔣經國為主角的畫作，畫中李登輝站在蔣經國後方，態度謙恭，表達李受蔣提攜才能坐大位的意象。
(中時電子報)
文章來源：中評鏡頭：李登輝祖厝屋頂塌了一個大洞
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