1年3度撂倒「蠻牛」 費德勒邁阿密網賽封王
眾所期待的「費納大戰」，3日邁阿密網賽再度上演，35歲的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，6比3、6比4直落二，今年第3度拍落「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，睽違11年重返邁阿密網賽王座，也讓納達爾第5度南灣封王夢碎。
「費爸」此役狀況極佳，全場4個破發點全都保住，且全都出現在第一盤，首盤第8局就率先破發納達爾，花48分鐘6比3先下一城。
次盤費德勒沒再給納達爾任何機會，第9局再度逼出破發點，第10局發球局穩穩保住，賽末點讓「蠻牛」回擊出界，今年第3度擊敗納達爾，「費爸」也激動揮臂，高舉雙手慶祝勝利，睽違11年再度於邁阿密網賽捧冠。
澳網奪冠後，費德勒接連在兩大ATP 1000分大師賽印地安泉賽、邁阿密網賽封王，上一次他一年內在這3賽事奪冠已經是2006年，今年至今19勝僅1敗。
一年3度擊敗納達爾，但費德勒對「紅土之王」仍有敬意，「紅土球季就在眼前，我想你會把我撕碎。」納達爾也很有風度恭賀費德勒，「他是我見過自傷勢東山再起繳出最佳表現的球員，我為你感到高興。」
不過費德勒也透露，接下來除了法網之外，可能將缺席其他紅土賽事，「我需要休息，我的身體也需要時間休養。」
(中時電子報)
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