MLB》洋基開幕戰 田中將大3局爆
大聯盟例行賽3日開鑼，首戰由洋基隊作客光芒，洋基派出王牌投手田中將大對戰光芒阿契。不料田中將大只投2.2局就狂失7分，第3局還未投完就被換下，退場時洋基以2-7落後，田中也成為敗投候選人。
在主場觀眾的噓聲中，田中將大首局就陷入困境，被隆格利亞犧牲打失掉1分後，又投出保送形成滿壘。投手教練只好帶著翻譯和捕手桑契士上投手丘開會，但會議才剛結束，田中就被光芒馬瑞森一棒打回2分。
次局田中仍未回穩，保送凱麥爾之後立刻被隆格利亞轟出2分砲，田中顯得很沮喪。3局下惡夢未完，光芒打完一輪之後回到馬瑞森，他又追加1支陽春砲。接著光芒以長打和觸擊再下一城，洋基教練終於看不下去，用雷尼換下田中。
田中將大加入洋基隊3季，累積39勝16敗，勝率0.709是全隊最佳，此役隆格利亞和馬瑞森聯手打了他6分，單場責失7分創下生涯最糟紀錄，先發2.2局則是生涯第2短。田中之前最慘一役是2014年被紅襪1.2局打7分(5分責失)。
(中時電子報)
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