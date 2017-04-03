牛津雪恥擊敗劍橋 校際划船賽5年來4勝
第163屆牛津大學（Oxford）和劍橋大學（Cambridge）年度校際划船賽今天在泰晤士河舉行，牛津在男子組雪恥成功，以超過一個船身的差距擊敗劍橋，5年來第4度勝出。
路透社報導，這項比賽於1829年首次登場，是全世界持續最久的體育競賽之一。
民眾昨天在划船賽起點普特尼橋（Putney Bridge）附近的切爾西（Chelsea）沿岸發現1枚二次世界大戰遺留下的未爆彈，一度引發比賽可能取消的疑慮。不過拆彈專家今天一早安全解除危機，使得男女組競賽都能在平靜且陽光普照的環境下舉行。
賽道全長6.8公里，牛津大學在比賽到一半時已拉開領先差距，劍橋大學在最後階段使勁追趕仍功虧一簣，牛津最終以17分鐘划完，一雪去年落敗的恥辱。
女子組競賽，劍橋大學一路領先，以18分34秒力克牛津大學，成績創下新猷。1060403
(中央社)
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