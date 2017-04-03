費德瑞擒服納達爾 邁阿密網賽封王

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費德瑞（Roger Federer）今天在邁阿密網球公開賽以6-3、6-4打敗宿敵納達爾（Rafael Nadal）奪得男單冠軍，繼續維持今年開季以來的優異表現。

這兩大天王13年前於職業網壇首次交手，正是在這項於比斯坎島（Key Biscayne）舉行的比賽。

因傷休戰6個月後，費德瑞今年在澳洲公開賽與印地安泉網賽封王，今年戰績19勝1敗，創下2006年以來最佳開季演出，35歲的他再度成為一尾活龍。

費德瑞今年在這些賽事碰上納達爾均獲勝，兩人最近4度交手皆勝出。

納達爾歷年來在邁阿密網賽5度（2005、2008、2011、2014及2017年）闖進冠軍賽，但最終均落敗；他14度在此參賽都無緣金盃，是生涯冠軍荒最久的一項比賽。1060403

(中央社)