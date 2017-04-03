中國若不幫忙 美將自行處理北韓問題

我要評比

美國總統川普在今天登出的報紙專訪中警告，假使證明中國不願協助，美國準備單方面處理北韓核子計畫。

川普上任以來，對於以軍事行動對付北韓一直抱持開放態度。

川普接受倫敦「金融時報」（Financial Times）訪問指出：「嗯，如果中國不解決北韓，我們會。我跟你說的就是這些。」

川普本月6、7日將於他位在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的度假俱樂部會見中國國家主席習近平。

川普在訪問中表示：「中國對北韓深具影響力。中國將決定幫不幫我們處理北韓問題。倘若他們幫忙，對中國是好事，若不幫忙，對任何一方都不好。」

在另一項訪問中，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）說，美國指望中國對北韓採取行動。

海利在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）今天播出的內容中指出：「能阻止北韓的唯一國家就是中國，他們明白這一點。我們將持續施壓中國祭出行動。」1060403

(中央社)