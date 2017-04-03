「龜吼漁夫市集」送海鮮 遊客百萬得主出爐

得獎者全家（左二）與黃董事長（左一）合照。（新北市漁業處提供）

連假好天氣，遊客出籠賞美景、品美味！龜吼漁夫市集為慶賀遊客人數突破百萬大關，特別準備價值超過5000元的海鮮禮盒，要送給第100萬名進場的幸運民眾!消息放出後，不少民眾趁清明連假到龜吼看海景、嚐海鮮，每日遊客人數逼近7000人！

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，緊鄰北海岸美麗的維納斯海岸線，場內除販賣在地漁船捕撈的生鮮魚貨攤商外，也有提供代客料理、熱炒現吃及乾貨、飲料的攤商，讓遊客吃喝採買一次滿足。

農業局長李玟表示，龜吼漁夫市集近年已成為北海岸假日遊客必訪的熱門景點，場內販售的花蟹、鮮魚、龍蝦等魚貨不僅新鮮，價錢也公道合理，除了買回家也可在現場馬上享用，無敵美食搭配180度廣闊海景，漁港魅力爆表，來北海岸遊玩的民眾千萬不要錯過。

龜吼漁夫市集營運廠商「新方海產批發實業有限公司」董事長黃湧勝，特別攜員工在現場等待第100萬名入場的幸運遊客，終於在4月2日下午成功達標，送出澎湃海鮮禮盒的大獎!幸運得主王俊富來自蘆洲，特別趁清明連假闔家出遊到龜吼吃海鮮，沒想到有吃又有拿。

王俊富表示：「每個周末只要有空就會來龜吼漁夫市集買當季的魚貨，這裡不論是魚還是螃蟹都很新鮮，今天帶全家來吃海鮮，沒想到剛好是第100萬人次，意外拿到海鮮大禮盒，裡面有大龍蝦、螃蟹！真是茂喜阿！」。

(中時電子報)