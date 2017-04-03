稱尊習 川普：北韓問題中不幫忙美自己來

美國總統川普今天說，他非常尊重中國國家主席習近平，也希望能在「川習會」時達成對美中兩國皆有利的戲劇性事項；但若中國在北韓問題上不幫忙，美國完全可以自己處理。

就在「川習會」前夕，川普接受英國「金融時報」獨家專訪，他在專訪中既稱尊重習近平與中國，好似遞出橄欖枝，但又在北韓問題上不假以辭色、彷彿亮劍般警告，如果不幫忙處理，美國會自己動手解決。

根據金融時報公布專訪對談內容，記者問川普，身為交易藝術的專家，他是否能和習近平在馬阿拉哥俱樂部會面時達成決定性協議？

川普說，他非常尊敬習近平，也很尊重中國，「如果我們能達成非常戲劇性的事項且是對兩國都有利的，我一點也不會意外，我希望是如此。」

川普又說，「川習會」上肯定會談北韓問題，他認為，中國對北韓有很大影響力，中國可以決定在北韓問題上是否幫忙，「中國如果決定出手協助，對中國也是好事；反之，中國若不幫忙，對誰都不利。」

記者問川普，對與中國打交道他有多大雄心？外界能否看到重大交易、得以解決北韓問題並讓美軍撤出朝鮮半島，看到當地情勢真正的改變？

川普回答，如果中國不解決北韓問題，「我們會，這就是我要告訴你的」；記者追問「你認為美國能在沒有中國協助下解決北韓問題嗎？一對一處理？」川普回答「毋須我多說了，完全可以。」

對美中貿易，他要如何讓中國對美國的貿易順差立刻降低？川普說，他會告訴中國，如果仍是像現在一樣的不公平交易，「我們將無法繼續這樣的貿易」，這是不公平的。

但對是否動用徵收關稅的手段，他又說，這次不會和習近平談，也許下一次，「我還不想去談關稅的問題」；但川普再度指出，「當談到匯率操縱、貨幣貶值，他們（中國）是世界冠軍」，川普說，美國過去歷任政府都未關注這件事、沒理出頭緒，但他會搞清楚怎麼回事。

記者還問川普，是否對自己的哪一則推特發文感到後悔，川普說，「我對任何事情都不後悔，因為那無濟於事」。

記者還問川普，對總統這一職位他是否仍勝任愉快？他說「我真的很喜歡」，還連說了兩次自己很享受當總統，並稱自己在創造就業上大有進展，「我們做了好多，我們也做得很棒」，細數已有汽車業廠商要把工廠搬回美國。1060403

(中央社)