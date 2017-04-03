NBA》公鹿隊簽下「手套」裴頓之子

小裴頓在火箭隊打過熱身賽，但開季前就遭釋出。(美聯社資料照)

公鹿隊宣布以2年合約簽下「手套」裴頓之子小裴頓(Gary Payton II)。24歲的小裴頓是選秀落榜的球員，他本季在發展聯盟打了49場比賽，繳出不錯的成績，公鹿隊前日釋出前鋒泰倫斯瓊斯，打算以小裴頓填補戰力。

「手套」裴頓2002-03球季曾短暫效力公鹿隊，當時他被超音速送往公鹿以交換「雷槍」艾倫，後來在熱火隊退休，與歐尼爾、韋德共同拿下總冠軍。小裴頓去年9月被火箭隊簽下，但在開季前就遭釋出，沒有打過正式比賽。

(中時電子報)