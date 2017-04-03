小英總統照過來！貓奴10大特徵 你中幾項？

蔡英文受訪時透露，她抒壓的方法是就是陪家中的2隻貓咪「蔡想想」（右）、「蔡阿才」（左）玩耍，而她最自豪的是「蔡想想」身材非常好。（圖取自蔡英文臉書專頁）

台灣人越來越愛養貓，據農委會統計，我國有登記飼養的家貓數量十年來增加1.5倍，從22萬隻成長到54萬隻，而且多集中在都會區！而總統蔡英文不折不扣的「貓奴」。日前蔡英文受訪時透露，她抒壓的方法是就是陪家中的2隻貓咪「蔡想想」、「蔡阿才」玩耍，而她最自豪的是「蔡想想」身材非常好，不過胖且很有肌肉感。

養貓固然辛苦，但看到「喵星人」可愛模樣，飼主的心也融化了！（達志影像／shutterstock提供）

話說養貓真的是件悲喜參雜的事，悲的是每天都睡不飽，要侍奉主子，喜的是每天都能被貓貓寵幸，享受依偎在你身邊的熱度。然為獲主子寵幸，貓奴往往要先做出極大犧牲，如容易睡眠不足、每天拿著逗貓棒跑來跑去、學貓喵喵叫等等，種種付出才能獲得些許回報。以下為《網路溫度計》彙整網路討論聲量與大數據，評選出「貓奴10大特徵」，愛貓的你不妨來看看你有幾項符合？

養貓真的是件悲喜參雜的事，悲的是每天都睡不飽，要侍奉主子，喜的是每天都能被貓貓寵幸。（達志影像／shutterstock提供）

第5名：貓玩具、用品買一堆

身為專業的貓奴，出門如果沒買幾件貓用品再回家，那就太失職了。貓奴們去寵物展總是大包小包的採購，像是扛著一打逗貓棒、一箱罐罐、兩箱貓砂在走路之類的，明明自己去大賣場就會斤斤計較，但為了愛貓好都無所謂，殊不知回家後，貓貓最愛的往往不是商品本身，而是卻是包裝用的塑膠袋或紙箱啊！

第4名：打造適合貓的住家環境

有網友為了領養的小貓，先是花了兩天用大紙箱搭建貓城堡，接著又將三層鐵架貼上紙板，改造成貓貓休憩小屋，之後又去買了個貓跳床，黏在窗戶上讓貓大爺曬太陽，最後甚至把家具大移位，讓貓貓能一路往上跳，甚至還打算在牆壁上釘上「貓走道」呢！

第3名：手腳都是傷痕

這應該是所有貓奴的痛吧？貓是種奇妙的生物，平常想自己靜一靜時，你去打擾牠會被咬，有時牠寂寞，主動來討摸摸，摸太久也會被咬，或是半夜肚子餓、想尿尿，也會咬主人腳腳叫他起床，加上貓的爪子很利，常常一興奮就會出爪，雖然不是故意的，但還是常常讓主人留下傷痕。

第2名：一直拍貓照片、一直討論貓

有網友提到，自己的手機容量128GB，另外還有買雲端空間放檔案，沒想到某天卻被通知容量用盡，想說砍幾張照片清空間，打開相簿才發現「怎麼都是貓」？！而且有些照片根本拍壞了也捨不得刪，只好默默再加買空間囉。除照片一堆，人人也都有本「貓經」，提到這個就永遠講不完，誰叫貓貓實在太可愛。

第1名：學貓叫、逗貓玩

貓咪華麗優雅，讓人類不自覺臣服其下，行為舉止也隨之變幼稚，像是在戶外看到浪浪，會不自覺學貓叫個幾聲，直到路人異樣眼光飄來，才意識自己犯傻；在家時，則會在聽到主子呼喚時，立刻喵喵叫回去，更有甚者，是將自己幻想成貓，向主子匍伏前進接著再使出貓拳，這麼辛苦只為了逗貓玩。

至於第6～10名分別為變得很愛乾淨、準備很多紙箱、隨時攜帶貓罐頭、聞貓的味道、衣服都是毛。話說貓奴們也別太寵家中「貓主子」，別老是不停餵食牠們太多食物，為牠們的身材著想，活得更健康。此外，如想養貓咪，建議以「認養代替購買」，給這些可愛「喵星人」一個愛的機會！

(中時電子報)