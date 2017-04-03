北韓威脅 川普：中國不幫忙 美將自行處理

本月6日、7日，美國總統川普(左)和中國國家主席習近平即將在佛羅里達州舉行首次會面，他們將針對北韓議題交換意見。(圖/美聯社)

習川會前夕，美國總統川普針對北韓核試計畫，表示如果中國不打算採取更嚴厲措施的話，那麼美國已經準備好要自行處理北韓威脅了。顯見最近北韓頻射導彈的威脅舉動，已經讓川普忍無可忍了。

據《美聯社》(AP)報導，本月6日、7日，川普即將在南佛羅里達州與中國國家主席習近平會面，就在習川會前夕，川普接受英國《金融時報》(Financial Times)訪問，表示兩人將針對北韓及南海的貿易和領土議題，在這次會面中加以討論。

川普表示，中國對北韓當然有很大的影響力，但是，中國也可以決定和我們一起面對北韓威脅，或是不打算跟我們一起處理北韓。如果中國能夠協助美國，一起面對北韓問題的話，對中國而言，會是非常好的事情，相反的，如果中國不打算幫忙的話，對任何人都沒有好處。

川普認為，即使中國不幫忙處理北韓威脅，美國依然有能力可以「完全」負擔北韓的情況。

(中時電子報)