NBA》第40次大三元! 韋少挑戰歷史紀錄

雷霆隊韋斯布魯克有望追平單季大三元的紀錄。(美聯社)

雷霆隊3日在主場迎戰黃蜂，韋斯布魯克攻得全場最高的40分、抓下全場最多的13個籃板、傳出全場最多的10次助攻，達成個人單季第40次大三元，距離「大歐」羅伯生單季41次大三元的歷史紀錄只差一步。

此役全看雙方控衛韋斯布魯克和肯巴沃克飆分，韋少投進7顆三分球，總計投31中14；肯巴沃克投進6顆三分球，攻下29分。不過整場比賽都是黃蜂佔上風，一路壓著雷霆打，韋斯布魯克雖然英勇無比，但也有全場最多的8次失誤，平白送給對手不少分數，最後黃蜂以113-101大勝雷霆。

雷霆已經晉級季後賽(西區第6)，但是戰績不如火箭隊亮眼(西區第3)，韋斯布魯克與哈登的MVP之爭依然難分軒輊。羅伯生本人則力挺韋斯布魯克：

「當今的後衛一對一沒人比得上韋斯布魯克，我認為他是MVP。過去的制度並不公平，張伯倫單季平均50分卻沒有獲得MVP，只因為我們的隊伍不像比爾羅素(塞爾提克)那麼強。現在的人更懂籃球，有更多人理解MVP真正的意義。」

韋斯布魯克目前平均31.8分(得分王)、10.6籃板、10.4助攻，雷霆隊本季還剩下6場比賽，平均大三元已無問題，他只要再1次大三元就能追平羅伯生的紀錄。羅伯生表示他不僅希望韋斯布魯克平紀錄，更希望他能創下新紀錄。

(中時電子報)