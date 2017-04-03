MLB開幕戰 光芒轟垮田中將大擊退洋基
美國職棒大聯盟（MLB）2017年新球季今天揭開序幕，坦帕灣光芒投手阿契爾主投7局失2分，比下大量丟分的紐約洋基日籍強投田中將大，光芒終場7-3獲勝。
在光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）舉行的這場比賽，現場湧進3萬1042名觀眾，隆戈利亞（Evan Longoria）與莫里森（Logan Morrison）各為光芒轟出一支全壘打，且分別貢獻3分打點，為球隊奠定勝基。
田中將大去年投出大聯盟3年來最佳的14勝4敗、防禦率3.07，今年是連3季為洋基投開幕戰；他去年對光芒4勝0敗，防禦率2.88，本戰之前生涯對光芒6勝0敗。
不料，他今天僅投2.2局就被擊出8支安打、投出2次四壞球保送，共掉7分，且全部是自責分，生涯表現最糟，吞下敗仗不意外。
阿契爾（Chris Archer）2015年首次當選明星球員，上季卻繳出9勝19敗，敗投數全聯盟最多，其中在對洋基時0勝3敗，防禦率3.86。
今天阿契爾把失分壓在2分，被擊出7支安打，投出5次三振，順利摘下本季首勝。1060403
(中央社)
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