來去清境住一晚》歐式古堡賞雲海、DIY巧克力添浪漫

站在清境歐式古堡民宿陽台前，砌壺好茶，和心愛的人坐擁群山、賞美麗雲海，細細品味人生。（圖取自「日初雲來」粉絲團專頁）

甭搭機到歐洲，來清境住一晚，就能享受道地歐洲城堡！站在古堡飯店陽台前，砌壺好茶，和心愛的人坐擁群山、賞美麗雲海，夕陽西下前互道夢想。在巴洛克歐式城堡裡，欣賞雕刻的窗花格和花體裝飾的建築風格，用復古體驗歐洲貴族名媛生活，細嚼慢嚥鮮嫩菲力牛排，閒暇時還能自己動手作巧克力，用高山上的18度C孕育出的美味濃情。旅人在清境裡徹底放鬆、慢活旅遊就此展開！

南投的清境因具北歐風光之美素有「台灣小瑞士」、「霧上桃園」之美名，故而取名為「清境小瑞士花園」。據清境農場官網形容，破曉的清境雲霧，像幅畫中飄逸的潑墨山水，極目遠眺。更有人如似形容，到清境得以是北歐風光之美，清境之美所謂：一折青山一扇屏、一灣碧水一條琴的意境。

清境的好山好水外讓人動容，加上2001年「清境觀光發展促進會」的成立，清境農場用最可愛的「小羊」當主角，大小朋友民眾可與可愛的綿羊近距離。當地觀光業者也帶動清境地區民宿大量發展，其中又以歐風古堡建築旅館備受遊客喜愛！以下為清境特色民宿介紹。

「日初雲來山莊」坐擁碧湖山水景色，隨著景氣變化，不時湧現變化萬千的雲彩。（圖取自「日初雲來山莊」臉書專頁）

●「日初雲來」追隨雲的腳步 擁抱群山

「如果你需要一個理由，讓你離開你的城，來到一個接近天空的地方我想；這就是了。」在「日初雲來」的官網如是說！不同於台灣盛行的仿歐洲民宿，日初雲來不僅有動人自然美景、復古典雅建築，旅館主人的款待之心也讓旅人動容！

佔地四千多坪的日初雲來渡假莊園內座落著兩棟建築，民宿主人將絕大部分的空間都留給了自然。在園區內信步而至，轉眼可見合歡、能高與奇萊大山以一種闊然之姿矗立於眼前。同時也能夠鳥瞰清境著名的碧湖山水景色，隨著景氣變化，不時湧現變化萬千的雲彩。

走進「日初雲來」的住宿房間裡，優雅沈穩的空間、大器不失溫馨的家具擺設、伴隨著若有似無的音樂，彷彿來到北歐大戶人家的鄉村別墅。暫且放下網路，細細品味窗戶外的美景、呼吸最新鮮的芬多精。夜間天冷時，在客廳壁爐用木炭升起火，看火焰燃燒、溫暖了旅人的心靈。

「日初雲來渡假莊園LOBBY」景致，大廳中的壁爐可在天冷時用木炭升起火，溫暖旅人心靈。（雄獅旅遊提供）

日初雲來的客房空間寬闊，風格仿照北歐城堡，以玫瑰、滿天星、向日葵等花為主題設計客房，呈現出不同的韻味與風格。房門口前擺飾了主人的畫作，讓人進入藝術之美！慵懶地躺在沙發、在柔軟的床一夜好眠！日初雲來，不只是單指每天的日出，而是能把思緒意境放遠，放到最原始、最遠，也就是開天闢地時的日初時期，並想像那種曠野寄情與原始韻味！

優雅沈穩的空間、大器不失溫馨的家具擺設、伴隨著若有似無的音樂，彷彿來到北歐大戶人家的鄉村別墅。（圖為「日初雲來渡假莊園」四人房，雄獅旅遊提供）

「佛羅倫斯渡假山莊」建築有濃濃歐洲味。（林宜靜 攝）

●「佛羅倫斯渡假山莊」體驗歐洲貴族般生活

民初文豪徐志摩撰寫的《翡冷翠的一夜》，以詩歌撰述偉大愛情讓人動容！事實上，「翡冷翠」就是義大利中部古城「佛羅倫斯」，更是文藝復興的發源地。延續幾世紀的歐洲貴族生活為何讓人如此憧憬？在清境的一隅就能讓你彷彿走進佛羅倫斯，體會道地歐式風情與建築！

穿過翠湖小徑，櫻花與落羽松圍繞庄園，遠眺山谷間的碧湖水色、夕照光暉映照山嵐雲海，「佛羅倫斯渡假山莊」這裡有清境農場最美麗的絕高視野。佔地兩千多坪的庭園，有各類精緻造景，落羽松、櫻花、杏花、楓林等。隨著時節變化、四季景象萬千。

清境「佛羅倫斯山莊」君士坦丁樓中樓四人房。（雄獅旅遊提供＿

住宿在「佛羅倫斯渡假山莊」中，旅人可體驗巴洛克宮廷城堡的華麗古典、享受鄉村莊園別墅的優雅精緻、更遑論綠意庭園的紓壓。在專屬歐式餐廳內品嚐熱騰騰小火鍋、香嫩可口的菲力牛排、將歐洲貴族名媛數百年來的奢華考究濃縮在這一刻，開啟在清境美好時光。

在專屬歐式餐廳內品香嫩可口的菲力牛排大餐。（林宜靜 攝）

繽紛童趣的「Nina—巧克力工坊」背後有濃濃的父愛。（林宜靜 攝）

●「Nina—巧克力工坊」體驗動手DIY

值得一提的是，在「佛羅倫斯渡假山莊」住宿在也能享受美味的歐式巧克力！「佛羅倫斯渡假山莊」為圓愛女夢想，在此打造充滿繽紛童趣的「Nina—巧克力工坊」。採用歐洲-瑞士、比利時知名品牌巧克力做為原料，在常溫18度C的清境純手工製作。每個巧克力都彷彿藝術品般可愛動人、一口咬下，吃得到甜蜜與安心。

每個巧克力都彷彿藝術品般可愛動人、一口咬下，吃得到甜蜜與安心。（林宜靜 攝）

「佛羅倫斯渡假山莊」住宿客房中都有提供兩顆巧克力讓旅人品嚐，而旅人也能自費參加「Nina—巧克力工坊」的DIY製作！首先將剛煮沸好的巧克力倒入模型中，趁巧克力尚未融化前，將各式繽紛糖果黏在上面，不到幾分鐘，超可愛的「巧克力棒棒糖」就大置成型，等到放涼變硬後就能大口品嚐了！

DIY「棒棒糖巧克力」，吃得到繽紛和童趣，還能有大大的滿足感。（林宜靜 攝）

●不只「小瑞士」清境也能打造成「台版輕井澤」

寶島台灣何其有幸，坐擁山海美景！在清境農場裡和羊咩咩近距離接觸、在清境民宿中體會歐洲風情！四季景致各有不同，清境也是許多外國觀光客的度假首選！然事實上，近來因陸客銳減，南投日月潭、清境的觀光客也少了許多。

曾擔任南投縣觀光處處長，也是「日初雲來」民宿主人的洪文能暢談台灣觀光願景。（林宜靜 攝）

曾擔任南投縣觀光處處長，也是「日初雲來」民宿主人的洪文能受訪時表示，觀光是無煙囪的工業，有好山好水的清淨先天上佔有極大優勢，加上目前民宿、餐廳、景點已成熟，少了外國遊客勢必會對當地觀光業造成衝擊。

清境高山美景和歐式民宿，這些都是未來發展觀光的極大優勢。（林宜靜 攝於「日初雲來」大廳）

然洪文能對清境觀光還是有極大信心，他舉例，目前南韓因大陸限縮，所以許多南韓旅客改來台灣玩、而日本遊客近來也喜歡遊玩台灣新景點，清境的高山休閒、歐風元素都是吸引日本客的大優勢，他也盼清境未來能打造成「台版輕井澤」。

讀萬卷書，不如行萬里路！國內旅遊業者也與當地觀光業者開發「巴士路線」，優惠的價格也能享受高品質的旅遊，專業導遊解說、特色擺夷美食、住宿歐式古堡等。趁著春暖花開，加上夏季即將來到，想要避暑、嘗美味、品美景，不妨相揪好友來趟「清境之旅」，用我們的眼認真看看台灣之美、腳踏實地拚台灣觀光的未來！

(中時電子報)