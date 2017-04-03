迎來一周的好天氣！ 留意日夜溫差大、空氣品質差
今日清晨受到輻射冷卻影響，氣溫仍低，白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；今晨蘇澳僅有12.4度，預測各地白天溫度，北部11-26度、中部13-29度、南部15-29度。
周日起、冷空氣減弱，原本為台灣帶來較強風勢和冷空氣的東北風，也逐漸轉變為偏東風，西半部背風側天氣晴朗穩定，東半部迎風面在入夜之後雲量稍多，有局部短暫陣雨機會，不過白天普遍降雨機率也不高。
預計這樣的天氣可以至少維持到本周六，要留意的是日夜溫差稍大，白天日照足、增溫速度快，夜晚雲量少、降溫幅度大，提醒您還是要適時添加保暖衣物。而根據氣象局預報指出，氣溫預計會在周四達到最高，北部白天甚至最高可達28度、中部29度，南部則是30度到31度，在感覺上已經偏熱。
不過由於天氣穩定，擴散條件差，因此空氣品質就是需要特別留意的了，如今日雲嘉南地區為紅色警示(對所有族群不健康)，中部及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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