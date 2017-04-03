巴黎華人欠缺安全感 不再隱忍吼出憤怒
僑居巴黎的華人劉少堯遭法國警察擊斃，事發過程尚待釐清，但華人社群不滿累積到一定程度，7個月來2度走上街頭。有人說，老是被盯上、被欺壓，「中國人要站出來表達憤怒」。
法國警方於3月26日接獲一起有關家庭糾紛的通報，前往巴黎第19區的劉少堯住處，最後擊斃劉少堯。警方和家屬對事發經過各執一詞，當局還在調查。
警方表示，56歲的劉少堯於開門時持剪刀攻擊警員，才開槍回擊，是正當防衛；家屬則說，剪刀是劉少堯當時用來料理魚肉，警員破門而入後，很快就開槍。
事發後，華人社群連續數晚集會要求真相，今天下午選在共和國廣場（Place de la Republique）舉辦悼念會，有數千人參與，絕大多數是來自中國的移民，也有少數法國人支持。
與廣場相隔一條大道之處，有警察和警車待命。
參與者人手一枝白色玫瑰花，高喊「要真相、要正義、要尊嚴」。有些人在花莖纏上黑絲帶以示悼念，還有不少人用紙板自製剪刀形狀的牌子，或高舉印著一把剪刀的宣傳單，藉以諷刺劉少堯只是因為手持剪刀就命喪槍下。
去年，一名華人在巴黎北郊當街遭搶且毆打致死，當時引發華人社群罕見上街抗議，要求加強治安。鄭先生也參加了那場遊行，但他認為，「半年來沒多大改善」。
他受訪時說，很多華人法語不好，即使被搶也不太報案，因此更容易受害，「我都被搶了2、3回，我一個正常年輕人都被2、3個人圍著搶劫，法國真的是不太安全」，而且華人在法國艱難討生活，現在竟連警察都給他們帶來壓力。
住在巴黎的唐小姐也說，許多華人移民來到法國才只兩代、3代的時間，他們專注發展事業和生活，「不知道為什麼我們老是被盯上」，不是被搶劫就是被欺壓，這就是為什麼「中國人要站出來表達憤怒」。1060403
(中央社)
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