NBA》刺客領軍 塞爾提克輕取尼克穩坐東區龍頭
例行賽進入倒數時刻，目標鎖定東區霸主之位的塞爾提克，3日在客場靠著「小刺客」艾塞亞湯瑪斯的領軍下6人得分上雙，110比94輕取尼克，持續領先衛冕軍騎士。
尼克兩大主將羅斯受傷提前報銷，「甜瓜」安森尼也壁上觀，即便擁有主場優勢也無用，首節就落後11分，三節打完落後分數擴大至17分，綠衫軍談笑用兵，12位球員的出賽時間都沒有超過30分鐘，兵不血刃的拿下本季第50勝，同時也是繼西區勇士、馬刺與火箭之後，全聯盟第4支、東區第一支取得50勝的球隊。
塞爾提克投籃命中率高達55.6%，並且飆進12顆三分球，艾塞亞湯瑪斯19分最高，傑倫布朗16分，荷福德與斯馬特各貢獻14分，歐利尼克和洛齊爾分別挹注12分。
尼克不但投籃命命中率只有38.8%，籃板與助攻都不如對手，只能說潰不成軍，康尼李16分，波爾金吉斯14分。
(中時電子報)
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