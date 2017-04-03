NBA》刺客領軍 塞爾提克輕取尼克穩坐東區龍頭

艾塞亞湯瑪斯(右)在塞爾提克的表現越來越優異，帶領球隊輕鬆擊敗尼克，穩坐東區龍頭之位。(美聯社資料照)

例行賽進入倒數時刻，目標鎖定東區霸主之位的塞爾提克，3日在客場靠著「小刺客」艾塞亞湯瑪斯的領軍下6人得分上雙，110比94輕取尼克，持續領先衛冕軍騎士。

尼克兩大主將羅斯受傷提前報銷，「甜瓜」安森尼也壁上觀，即便擁有主場優勢也無用，首節就落後11分，三節打完落後分數擴大至17分，綠衫軍談笑用兵，12位球員的出賽時間都沒有超過30分鐘，兵不血刃的拿下本季第50勝，同時也是繼西區勇士、馬刺與火箭之後，全聯盟第4支、東區第一支取得50勝的球隊。

塞爾提克投籃命中率高達55.6%，並且飆進12顆三分球，艾塞亞湯瑪斯19分最高，傑倫布朗16分，荷福德與斯馬特各貢獻14分，歐利尼克和洛齊爾分別挹注12分。

尼克不但投籃命命中率只有38.8%，籃板與助攻都不如對手，只能說潰不成軍，康尼李16分，波爾金吉斯14分。

(中時電子報)