反制北韓 傳美國安幕僚完成評估

我要評比

美國資深官員今天表示，川普總統的高階國安幕僚針對反制北韓核子與飛彈計畫，已完成廣泛評估。

路透社報導，川普本週將和中國國家主席習近平舉行峰會，因此這份評估已加速進行，以便在川習會前底定。

不具名官員透露，評估內容包括一連串的經濟與軍事手段，但傾向實施新制裁，並施壓要北京控制北韓。

這名官員說，由國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）主導的這項評估，提出多管齊下的方式對北韓的經濟與軍事施加壓力。

這名官員說，白宮國家安全會議遵照川普的命令，將這些建議措施列成一張名單，準備做為他考慮之用。

白宮拒絕對此事置評。

川普在今天「金融時報」（Financial Times）登出的專訪中指出，假使中國未施壓平壤當局，美國準備獨自回應北韓的核子威脅。1060403

(中央社)