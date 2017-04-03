籃網能否贏老鷹 板凳是關鍵 林書豪力拚

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昨天力擒奧蘭多魔術隊後，美NBA籃網今晚主場迎戰亞特蘭大老鷹，期待再下一城，在球季結束前留下美好戰績。籃網首節全力以赴，以29：24領先，林書豪8分進帳。

籃網過去連續幾場賽事，板凳球員表現亮麗，在聯盟名列前茅。林書豪傷後復出，每役上場約30分鐘，扮演球隊供球中樞角色，顯著提升球隊戰績。

老鷹目前戰績暫居東區第2，後有公牛及公鹿等追兵，籃網雖墊底，但求勝意志很強，兩隊今晚交手，打來激烈，你來我往。

籃網昨晚打了一場好球，以121:111力擒魔術，淨贏10分。但豪小子表現未盡理想，上場逾28分鐘，只有8分進帳，命中率偏低，另有4籃板、8助攻、2抄截、1記火鍋，全方位表現。

林書豪今晚登場急欲證明自己能力，第1節開戰沒多久，連砍2記3分線，外加中距離跳投，拿下8分，另有2籃板、3助攻。1060403

(中央社)