NBA》卡哇伊與帕克聯手 馬刺殺退爵士

「卡哇伊」里歐納德攻下25分，他與帕克聯手帶領馬刺擊退爵士，拿下本季第59勝，距離60勝只剩一步之遙。(美聯社資料照)

「卡哇伊」里歐納德確實厲害，3日面對防守見長的爵士，15投8中攻下25分、7助攻，「法國小跑車」帕克也神勇的砍進21分，兩人帶領21世紀拿下5座總冠軍的馬刺109比103殺退敵軍，距離單季60勝只有一步之遙。

爵士本季場均失分96.6分，全聯盟防守第一，素有銅牆鐵壁之稱，但3日在客場挑戰雄獅之軍馬刺，首節就掉了33分，落後5分，雖然次節追回3分，但第三節又守不住里歐納德與帕克等人，又被攻下34分，落後分數來到10分，最終無力回天，西區排名目前暫居第4，只領先快艇半場勝差。

馬刺在贏得此役之後，戰績59勝17敗，休息兩天之後在主場迎戰灰熊，單季60勝可望順利到手。艾卓吉輪休，里歐納德和帕克有出色表現，強納生西蒙斯17分，伯坦斯11分。

爵士中鋒戈貝爾19分、14籃板，迪奧19分，戈登海沃德16分，前鷹王喬強生與麥克分別貢獻14分。

(中時電子報)