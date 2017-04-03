4月3日各報頭版要聞。

《中國時報》焦點要聞

●陸客不來 ＋ 一例一休 300億元遊覽車賣不掉

台中市遊覽車公會理事長張治本接受媒體訪問時表示，陸客團銳減，加上一例一休，全台遊覽車至少有1000台待售，新北市遊覽車公會理事長馬景仲則加碼爆料，事實上，全台準備拋售的遊覽車已達3000～4000台，更慘的是，售價只剩原價的1/4，等於總值超過300億元的遊覽車賣不出去。

●9天8夜 圓滿遶境 大甲媽回鑾安座 數十萬信眾恭迎

「大甲媽回來了！」大甲媽祖2日深夜在數十萬民眾簇擁下，由行政院長林全、鎮瀾宮董事長顏清標接駕，雙手高舉神像，接力恭請媽祖回神龕，完成安座大典，大批虔誠信徒擠爆廟殿內外，有人雙手合十、有人搶摸神像，掀起一波波高潮，為大甲媽祖9天8夜遶境行程，畫下圓滿句點。

●新版《財政收支劃分法》營業稅收 全歸地方 招商愈拚 分得愈多

財政部研議中的《財政收支劃分法》修正草案，將確保地方財源只增不減，已確定營業稅收100％做為地方財源，先入國庫後，再透過統籌分配稅款回到地方。據悉，這是6都與各縣市首度適用相同的分配公式，包括指標與權重設計；知情官員表示，未來地方招商愈賣力，分到的統籌分配稅款就愈多。

《蘋果日報》焦點要聞

●墾丁明星魚慘被獵殺

屏東墾丁後壁湖潛水區頗受歡迎的明星魚牛港鰺（音同騷）「阿牛」，上周四在港區遭釣客違法釣起，釣客還興奮拍照留念上傳臉書，引起網友撻伐。後壁湖牛港鰺魚群年創觀光產值高達2500萬元，但「阿牛」最後僅以2380元賣給魚販，下落不明。釣客昨出面道歉，他釣殺的牛港鰺雖非保育類魚種，但後壁湖港區內非垂釣專區，屏東縣政府將依違反《漁港法》，最高可開罰15萬元。

●7年壯遊60國 青年花30萬

有錢人可一擲300多萬元環遊世界圓夢，31歲的林文翔以徒步、搭便車、打工換餐等方式，用7年環遊60國只花30萬元。離家7年、今年1月首度返台與母親團聚的他，5月又將繼續未完的行程，「世界之大」他要用畢生走完；弟弟林文暄佩服哥哥的勇氣，告訴他：「家裡有我守著，你去完成夢想吧。」

●「沙灘醒了」比基尼妹辣翻春吶

連假第二天的墾丁春天音樂季活動，昨因太陽露臉，白天南灣等海域再出現清涼比基尼辣妹，讓遊客興奮地說「沙灘都甦醒了！」因南下車流仍僅去年同期的6成，墾丁大街賣烤玉米的吳姓業者嘆：「今年生意差了有5成，政府看能不能想辦法再活絡墾丁榮景。」

《聯合報》焦點要聞

●勞檢人力緊 檢舉獎金取消

儘管政府力推一例一休政策，也強調貫徹執行決心，但勞條、安衛勞檢人力不足始終得不到解決。勞動部前年新增安衛檢舉獎勵金，高達七成的檢舉案查證後確有違法，但也因勞檢人力不足，檢舉案讓勞檢員疲於奔命，勞動部憂心恐將排擠職災發生率更高的勞檢，決議四月起取消安衛獎勵金。

●北京操盤川習會...崔天凱會庫許納 直達天聽

美國總統川普六日將在他的佛州海湖莊園迎接大陸國家主席習近平到訪。兩人此次聚首算是非正式會面，紐約時報報導，兩天川習會的細節與非正式氛圍，完全仰賴大陸駐美大使崔天凱與川普女婿庫許納兩人幕後運籌帷幄，而庫許納扮演中心角色，不僅反映出這次川習會的獨特本質，同時說明川普政府初期，美中之間的更廣泛關係。

●前瞻城鄉建設 地方搶20處產業園區

政府推動前瞻基礎城鄉建設，將在全台打造廿處地方型產業園區，經濟部正研擬相關評選條件，將在立法院通過預算案後，開放地方政府提計畫競爭，但為平衡區域發展，將優先補助中南部地區的開發計畫。

《自由時報》焦點要聞

●銓敘部揮刀 連戰月退縮為18萬

考試院銓敘部近日提出「政務人員退休撫卹條例修正草案」，除將所得替代率上限分別降至五十％及六十％，優惠存款十八％比照年金改革時程六年歸零外，過去依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職的副總統，未來月退所得不得超過副總統卸任禮遇條例規範的十八萬元。由於目前卸任副總統中，僅連戰選擇依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職，因此這項規定也被形容為「連戰條款」。

●葉俊榮：中國戕害台灣不表意自由

為彰顯言論自由的重要性，行政院去年十二月正式核定每年四月七日為言論自由日，內政部長葉俊榮接受本報專訪表示，今年是首度的全國性紀念言論自由日，雖然台灣享有高度言論自由，但言論自由仍面臨「中國對不表意自由戕害、網路霸凌、數位落差」等三大挑戰，期許台灣能更深化言論自由真諦。

●經部整頓肥貓 旗下法人行政主管3年輪調

近期政府捐助法人改革呼聲不斷，經濟部旗下有高達卅九個財團法人，其中包括工研院、資策會等台灣研發機構龍頭，但因缺乏革新、人事流動率低阻礙發展，內部考核不透明，過去屢遭外界詬病「肥貓」問題嚴重。經濟部今年表示將啟動法人革新，據了解，目前技術處正擬定改革細項，未來法人機構主管職將強制三年輪調，尤其以行政職為主，希望主管在組織內有更全面經驗，同時也使升遷管道順暢。

(中時電子報)