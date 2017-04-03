後壁湖明星魚牛港鰺2380元賤殺 毀掉2500萬元觀光效益

被釣起的「阿牛」牛港鰺。（周綾昀翻攝）

屏東墾丁後壁湖港區上周四有位釣客釣起一尾牛港鰺，釣客將影片上傳臉書，網友一看驚覺是當地潛水客最愛的明星魚牛港鰺「阿牛」，立即撻伐釣客違法釣魚。追查下「阿牛」以2380元賣給魚販，但潛水客指出，「阿牛」出現後壁湖2年多、創造一年逾2500萬元的觀光周邊效益。釣客為了2380元販魚利益毀了一年2500萬元觀光價值，而屏東縣政府僅能依違反《漁港法》，最高開罰15萬元。

據《蘋果》報導，施姓釣客昨日出面表示道歉願受罰，但指牛港鰺雖並非保育類魚種。潛水教練吳松鴻強調，牛港鰺出現後壁湖後，成為潛水時觀光焦點，2年多吸引1萬人次潛水體驗、一年逾2500萬元的周邊效益。中央研究院生物多樣性研究中心研究員鄭明修更表示，整個後壁湖每年潛水客達100萬人次，一年觀光產值達10億元。

(中時電子報)