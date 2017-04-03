中國高調打擊恐攻 新疆禁蓄鬍、戴蒙面罩袍

2016年8月14日，新疆武警部隊舉行反恐演習，武警正在演練圍剿恐怖份子。(圖/新華社)

2016年8月14日，新疆武警部隊舉行反恐演習，武警正在演練拆除爆裂物。(圖/新華社)

近年來，全球發生的恐怖攻擊事件不斷，今年年初更有IS恐怖份子發布影片點名新疆，威脅要讓中國血流成河。現在，中國政府為了打擊這些宗教極端主義，加強管理和約束宗教極端分子，將在約有千萬名穆斯林人口的新疆，設立新規定， 禁止人民非正常蓄鬍鬚和穿戴蒙面罩袍，明顯加強打擊恐攻力度。

新疆自治區人大常務委員會前日通過《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，並於4月1日正式生效實施。據《CNN》報導，新疆公布新規，加強掃蕩可能存在的極端主義分子，更加嚴格監視新疆地區人民行動，包括去年年底已經公布實施的「護照年度審查」，人民必須將護照交到戶口所在地的派出所或公安局，進行年度審查，以及在車上強制安裝GPS追蹤器等等。

今年公布的新條例規定，新疆人民禁止宣揚或散播極端主義思想、穿戴蒙面罩袍、非正常蓄鬚、取名，以及禁止人民子女不接受國民教育，或任何人妨礙國家教育的實施。基本上，中國正在積極打擊宗教狂熱分子，根據報導分析，為何中國如此關注新疆的極端分子？原因乃是近幾年來，中國政府將數以百計的新疆人死亡，原因歸咎於受到宗教極端主義煽動的恐怖份子所為。他們認為這可能是新疆省外圍的維吾爾族刻意引發的高調攻擊，包括2014年，造成31人喪命的昆明火車站暴力恐怖襲擊事件等。

(中時電子報)