NBA》林書豪半場12分 籃網領先老鷹3分
籃網2日擊敗魔術，3日又在主場迎戰老鷹，連續兩天的「背靠背」比賽讓球員顯得有些疲憊，但布魯克羅培茲卻是異常神勇，首節就攻下18分，林書豪也有好表現單節8分，第二節又進帳4分，兩人帶領籃網在半場打完取得46比43領先優勢。
目前只有17勝的籃網，早已無緣季後賽，但他們的目標是單季能否拿到20勝，甚至看能不能超越湖人，將聯盟爐主之位讓給湖人，此役布魯克羅培茲首節包辦18分，林書豪4投3中攻下8分、3助攻、2籃板，全隊攻下29分，領先來犯的老鷹5分。
次節，林書豪一開始在場下休息，剩下6分58秒回到場上，先切入上籃得手，緊接著又在禁區內急停跳投破網，半場結束6投5中，包含2顆三分球，12分、3助攻、2籃板，手感相當火燙，擺脫前役低迷狀態，加上羅培茲半場貢獻21分，籃網領先老鷹3分。
(中時電子報)
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