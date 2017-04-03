安徽油品倉庫閃爆 5死3傷

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安徽省安慶市大觀開發區萬華油品公司倉庫2日下午發生閃爆事故，經現場搜救，發現有5人死亡，3人受傷送醫。

新華網報導，安慶大觀開發區的萬華油品公司倉庫昨日下午約5時20分發生閃爆事故。事故發生後，現場成立了專家施救組，安慶市公安消防支隊和安慶石化消防大隊等專業力量共同參與現場施救工作。

閃爆事故現場明火已於昨晚約8時10分撲滅。水污染已採取了有效防控措施，周邊大氣經監測未造成環境污染，外環境數據監測無明顯變化。

(中時電子報)