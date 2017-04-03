MLB》龐加納狂飆11K 還轟雙響締大聯盟紀錄

「瘋龐」龐加納單場雙響炮，締大聯盟歷史新猷。(美聯社)

僅僅是開幕戰，巨人王牌「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)投打俱佳的身手就已讓人為之瘋狂！他3日先發與響尾蛇葛倫基(Zack Greinke)上演賽揚大對決，不但7局狂飆11K，更兩度開轟，成為聯盟史上首位開幕戰雙響炮的投手，未料守護神米蘭辛(Mark Melancon)未能守成，讓蛇軍9下逮到機會，6比5逆轉勝出。

(中時電子報)