籃網戰老鷹 上半場46：43暫領先

美NBA籃網今晚主場迎戰亞特蘭大老鷹，首節全力以赴，以29：24領先，第2節失誤稍多，一度落後，還好上半場結束前，靠林書豪及懷海德連砍2記，以46：43繼續維持戰果。

昨天力擒奧蘭多魔術隊後，籃網今晚繼續拚戰。林書豪傷後復出，3月迄今，籃網過去18場比賽贏了8場，向球迷展現整體進步能量，豪小子也做好供球中樞角色。

晚上出戰老鷹，上半場結束，籃網仍以中鋒羅培茲（Brook Lopez）表現最優，上場約16分鐘，攻下兩隊最高的21分。豪小子場上拚戰同樣16分鐘，有12分進帳，其中2記3分線，命中率明顯比昨晚大幅提升，另有2籃板、3助攻，表現不錯。1060403

(中央社)