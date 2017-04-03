暖洋洋 4日清明中南部高溫上看30度

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今天是清明節連續假期第3天，輻射冷卻影響，清晨氣溫仍低，白天氣溫回升，全台暖洋洋，各地都有陽光。中央氣象局預測，明天清明節氣溫還會再升高，中南部上看攝氏30度。

氣象局觀測，受輻射令卻效應影響，今天清晨平地最低溫是蘇澳攝氏12.4度，其次是宜蘭12.6度、基隆13.1度，嘉義以北其他地區及東半部約14、15度，南部17、18度。

氣象局說，白天氣溫就會快速回升，北部、東半部高溫約24至26度，中南部27至29度。

氣象局預測，明天清明節各地氣溫還會再升高，北部、東半部高溫26、27度，中南部28至30度，但入夜後氣溫又會下降，各地仍有輻射冷作用，溫差大，中部以北都超過10度。

氣象局說，好天氣會持續到8日，9日受鋒面影響，北部及東半部地區將轉為有短暫雨天氣，中南部雲量增多，氣溫也會下降。1060403

(中央社)