全台只剩50個麥當勞叔叔 這5縣市完全看不到

對許多5、6年級生來說，麥當勞叔叔在童年占了很重要的一部分。（中時資料照）

速食業龍頭麥當勞引進台灣已33年，該品牌的「代表性人物」麥當勞叔叔是許多6、7年級生的共同回憶，但近年來想看到它已越來不容易，目前全台只剩約50間麥當勞還找得到麥當勞叔叔，基隆市、新竹縣、嘉義縣、花蓮縣與台南縣更完全看不到其蹤跡。

台灣麥當勞公關協理陶令瑜告訴《聯合報》，這些年為提供消費者較為時尚的環境，部分麥當勞因而進行改裝，並同時將門口的麥當勞叔叔撤走：據了解，會將它們撤走的其中一個原因，是避免影響用路安全。

而除了花東等5縣市看不到外，宜蘭全縣目前也只剩五結店還有麥當勞叔叔，但該店10月將進行改裝，屆時麥當勞叔叔也很可能會被撤走。

(中時電子報)