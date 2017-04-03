NBA》麥格瑞迪進入名人堂 好友布萊恩推特祝福

麥格瑞迪最著名的事蹟，就是曾在比賽最後35秒獨拿13分，現已如願進入名人堂，就連好友布萊恩也在推特獻上祝福。(美聯社資料照)

兩屆得分王麥格瑞迪如願進入籃球名人堂，前湖人球星布萊恩在推特上寫著「祝賀我的兄弟麥格瑞迪，實至名歸。」

麥格瑞迪與布萊恩都是高中畢業後直接勇闖NBA，由於兩人同樣主打得分後衛，也都是超級得分好手，所以雙方頗為惺惺相惜，建立起友好感情，不過麥格瑞迪早一步在2014年退休，然後仿效「籃球之神」喬丹短暫打過棒球，最終絢爛歸於平淡，結束他傳奇的運動生涯。

麥格瑞迪生涯效力過暴龍、魔術、火箭、尼克、活塞、老鷹、馬刺等隊，場均19.6分、5.6籃板及4.4助攻，7次獲選全明星球員，2次拿下得分王，2度入選年度第一隊，更在2012-13年球季打過中國大陸CBA的青島雙星隊。

在麥格瑞迪生涯最耀眼的時刻，仍是他與姚明在火箭組成「姚麥連線」的時期，更在2004年12月9日火箭出戰馬刺比賽中，完成最後35秒獨拿13分，幫助火箭逆轉勝的驚人戲碼，到現在仍被不少球迷津津樂道。

(中時電子報)