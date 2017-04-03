劉松杰接掌南投青農聯盟 矢志創造農業新價值
南投縣農會輔導的「南投青農聯盟」，結合年輕人共同為台灣新農業打拚，新任會長劉松杰希望政府重視青年農民，更期許青農聯袂合作，協力為農業創造新價值，活絡台灣農業產業發展。
「南投青農聯盟」是以生產優質健康、無毒農作物為宗旨的組織，目前成員152人，年齡在18到45歲間，堪稱未來農業的生力軍。
南投縣農會總幹事曾明瑞表示，南投縣已有7個鄉鎮市成立青農組織，透過農改場及茶改場技術指導，精進耕作技術；並配合縣府辦理農業論壇，讓青年從農面臨的土地資金、技術、農機設備等問題能獲得解決。
劉松杰返鄉從農，充滿理念與熱忱，曾獲2015南投縣長茶比賽特等獎，經營小半天風味餐坊，致力食農教育、推展美食；他認為台灣農業迫切需要青年農業人才，以便串連農業價值鏈，從育種、生產到銷售等環節；希望結合青年農民共同奮鬥，為台灣農業盡心盡力，「一個人或許可以跑很快，但一群人，可以走得更遠！」
劉松杰表示，未來將不斷引進新技術、方法與觀念突破困境，依從農人員所處條件，提供相應的輔助與培訓，並拓展環境保育、食農教育，結合產地到餐桌，帶領消費者從餐桌回到產地，了解當前農業發展，與孕育眾人的土地現況！
(中時)
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